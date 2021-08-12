Буинский район, Татарстан, 12 августа, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В Буинском районе Татарии на реке утонул 11-летний ребенок, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

В службу спасения 11 августа около 23:00 обратилась мать ребенка, которая узнала, что ее сын с ровесниками после полудня пошел купаться на реку Свияга, где на глазах у друзей мальчик во время купания скрылся под водой. Дети об этом никому ничего не сказали.

Предварительно установили, что дети купались на реке Свияге у деревне Альшеево Буинского района без присмотра взрослых в необорудованном для купания месте. Рядом с детьми никого не было, чтобы прийти на помощь.

Тело ребенка обнаружили водолазы 12 августа в 02:42 на расстоянии 500 метров от места купания.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани за первое полугодие этого года на водных объектах зарегистрировано 32 происшествия, в которых погибли 14 человек, 18 — удалось спасти.

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