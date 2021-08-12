Посёлок городского типа Кокуй, Забайкальский край, 12 августа, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Сретенском районе Забайкалья из-за обильных дождей обострилась ситуация с павадком в двух сёлах — Верхняя Куэнга и Кокуй. Как пояснил глава района Алексей Закурдаев, маленький ручей Кучертай превратился в огромную реку из-за пришедших с сопок сточных вод, которые возникли из-за обильных дождей.

Andshel Наводнение

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные аномалии в России и мире — все новости»

«Привело это к достаточно серьёзному разрушению в селе Верхняя Куэнга. Пострадали четыре дома у двенадцати жителей поселения. Унесло часть построек, гаражи, зимовья. Сегодня работали на месте вместе с комиссией по оценке ущерба, привлекали подрядчиков.

Смотрели, как сделать берегоукрепление, направить русло, потому что оно изменилось, береговая линия уходит в жилой сектор», — пояснил чиновник.

По его словам, также небольшой подъем воды начался в реке Шилке. Поступили обращения граждан, порядка восьми собственников сообщили о подтоплении приусадебных участков в посёлке Кокуй.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае сохраняется напряженная паводковая обстановка: в ближайшие сутки, 12 августа, на реке Чита у города Чита подъем продолжится, ожидается выход воды на пойму.

Читайте также: Река Чита готовится выйти из берегов