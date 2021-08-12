Сеул, 12 августа, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Экспорт товаров сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) из Южной Кореи в июле 2021 года составил $19,5 млрд, что на 30,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 12 августа сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

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Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт товаров сферы ИКТ также вырос на 32,9%. Известно, что показатель растёт на протяжении четырнадцати месяцев подряд.

Экспорт полупроводников из Южной Кореи вырос на 38,8%, до $11,05 млрд, дисплеев — на 34,9%, до $2,09 млрд, мобильных телефонов — на 1,2%, до $960 млн.

Поставки в Китай выросли на 30,7%, во Вьетнам — на 17,9%, в США — на 47,3%, в страны ЕС — на 12,8%.

Импорт товаров сферы информационно-коммуникационных технологий в Южную Корею составил $11,32 млрд, что на 14,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Профицит торгового баланса в данной сфере составил $8,18 млрд.