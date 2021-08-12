Москва, 12 августа, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Власти Москвы могут до конца 2021 года израсходовать порядка 500 млрд рублей резервов. Такой прогноз сделали эксперты международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P), сообщает 12 августа РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Всего в городе, по данным агентства, на 1 июля 2021 года было накоплено около 940 млрд рублей резервных средств. При этом до половины этих денег город может потратить до конца года. Таким образом столица может поддержать повышенный уровень бюджетных расходов, связанный с использованием рыночных заимствований.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Москвы на уровне BBB-.

«Рост доходной части бюджета позволяет частично компенсировать потери от пандемии новой коронавирусной инфекции, в полном объеме реализовывать городскую инвестиционную программу и обеспечивать устойчивость бюджетной системы», — прокомментировала исследование глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.