Москва, , 09:47 — REGNUM Военные России, Таджикистана и Узбекистана начали возвращение в пункты постоянной дислокации после совместных учений на границе с Афганистаном. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Военно-транспортный самолёт ВКС России Mil.ru

«Мотострелковым, танковым, артиллерийским, разведывательным и другим подразделениям предстоит совершить марш комбинированным способом по различным маршрутам», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в переброске войск и военной техники также задействованы вертолёты авиационной группы 201-й военной базы и самолёты ВКС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, учения вблизи афганской границы проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и соответствующей угрозы со стороны террористических групп для приграничных стран Центрально-Азиатского региона.

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