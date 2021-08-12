Москва, 12 августа 2021, 09:47 — REGNUM Военные России, Таджикистана и Узбекистана начали возвращение в пункты постоянной дислокации после совместных учений на границе с Афганистаном. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Отмечается, что в переброске войск и военной техники также задействованы вертолёты авиационной группы 201-й военной базы и самолёты ВКС РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, учения вблизи афганской границы проводились на фоне обострения обстановки в Афганистане и соответствующей угрозы со стороны террористических групп для приграничных стран Центрально-Азиатского региона.
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