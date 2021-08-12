Москва, 12 августа, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В течение ближайших дней ситуация с лесными пожарами в Якутии, Иркутской и Магаданской областях, в Эвенкийском районе Красноярского края и на юге Чукотского автономного округа усугубится. Об этом 12 августа рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Лесной пожар

«Высокой и чрезвычайный уровень пожарной опасности в ближайшие пять дней прогнозируется в Иркутской области, Эвенкии, Якутии, Магаданской области, на юге Чукотского автономного округа. Там огромнейшие территории, пройденные огнем, и в ближайшее время ситуация не изменится, а усугубится», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что это произойдёт из-за небольшого количества осадков в первой декаде августа.

Кроме того, Вильфанд указал, что в случае такого низкого количества выпавших осадков и высокого уровня пожарной опасности возникают условия для возникновения природных пожаров.

«Даже при втором и третьем классе пожарной опасности были бы сложности, потому что там уже бушуют пожары, и ветер их разносит. Но сейчас сама природа создает условия для природных пожаров», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что до конца нынешней рабочей недели на большей части территории России ожидается температура воздуха на 7−10 градусов выше климатической нормы.