Сургут, Югра, 12 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В лесу под Сургутом (ХМАО) уже дважды обнаруживаются документы «Центра социальных выплат Сургута и Сургутского района». Об этом сообщает «СургутинформТВ».

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Документы в лесу, неподалеку от своей дачи, с 6 августа находит один и тот же грибник. Первый раз он нашёл кипу из 30 листов с персональными данными, второй раз — уже более 200. Кроме того, неподалёку найдено место, где пытались сжечь архивные документы.

Грибник отмечает, что на бумагах указаны имена, адреса, социальный статус (работающий или пенсионер), уровень доходов и даже паспортные данные жителей Сургута.

В «Центре социальных выплат Сургута и Сургутского района» считают, что скорее всего индивидуальный предприниматель, с которым был контракт на утилизацию документов, недобросовестно исполнил обязанности. Бизнесмен же отметил, что бумаги, отданные ему на уничтожение, датировались не позднее 2016 года, а в лесу были обнаружены документы с датой от 2018 до 2020 года. Вероятно, истину установят лишь компетентные органы.

Сургутяне в комментариях высказывают возмущение, что после оцифровки документы могли бы элементарно через шредер пропустить. Но почему-то доверили уничтожение бумаг сторонней организации.