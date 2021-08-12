Тирасполь, 12 августа, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В ходе 613 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 46 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 51 296 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 49 629 человек, в том числе 35 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1256 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не зарегистрировали.

Днём ранее в Приднестровье провели 663 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 43 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 70 человек.

В минздраве ПМР отметили, что чаще всего коронавирусом заражаются люди старше 60 лет — 20,4% от общего количества населения. У всех пациентов с COVID-19, которые скончались, были хронические заболевания. Летальность SARS-CoV-2 в республике составляет 2,4%.