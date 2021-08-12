Владивосток, 12 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. С 30 августа по 4 сентября территория кампуса Дальневосточного федерального университета и прилегающая территория будут закрыты для посещения — ограничение вводится в связи с проведением Восточного экономического форма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Mil.ru На Восточном экономическом форуме

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Отмечается, что допуск на кампус будет осуществляться по специальным пропускам и аккредитационным документам ВЭФ.

Пройти на набережную ДВФУ можно будет 5−6 сентября — для всех желающих будет доступным посещение выставки «Улица Дальнего Востока», где 11 регионов представят свои павильоны.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии шестого Восточного экономического форума в Приморье усиливают меры безопасности и вводят ряд ограничений.