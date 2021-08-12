Уфа, 12 августа, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Суд в Башкирии обязал минздрав республики обеспечить ребенка-инвалида дорогостоящим лекарством. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Лекарства

В суде было установлено, что у девочки выявлено редкое орфанное заболевание, которое прогрессирует. В связи с этим ей по жизненным показаниям рекомендовали лекарство стоимостью более 8 млн рублей.

«Неоднократные обращения в министерство здравоохранения о предоставлении дорогостоящего лекарства результатов не дали. В целях защиты прав ребенка прокуратура направила в суд исковое заявление, в котором потребовала от минздрава республики бесплатно обеспечить необходимыми препаратами», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кировский районный суд г. Уфы удовлетворил требования прокурора в полном объеме, при этом Верховный суд Башкирии оставил данное решение в силе.