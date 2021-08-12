Оттава, 12 августа, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Канадское правительство объявило, что оно будет выдавать документ, подтверждающий прохождение вакцинации, или паспорта вакцинации для жителей страны, которые совершают внутренние и зарубежные поездки. Документ может быть опубликован уже этой осенью. Об этом 12 августа сообщает газета Hindustan Times.

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По информации министерства по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Канады, в настоящее время канадский власти сотрудничает с провинциями и территориями, чтобы «разработать удостоверение вакцинации, которое облегчило бы заграничные поездки и уменьшило риск распространения и проникновения в страну COVID-19».

«Канадцы ищут более надёжный и безопасный способ предоставлять свои данные о вакцинации от COVIF-19 зарубежным и канадским сотрудникам таможни», — подчеркнули в министерстве.

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«Наша работа с провинциями и территориями по обеспечению последовательного подтверждения вакцинации является ключевым шагом в обеспечении того, чтобы канадцы получили необходимые им документы, как только путешествовать снова станет безопасно», — подчеркнул министр по делам гражданства, беженстваи иммиграцииКанады МаркоМендичино.

Отмечается, что основные усилия правительства будут сконцентрированы на создании электронного удостоверения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владельцы бизнеса в Канаде поддержали правительство Квебека в решении ввести паспорта вакцинации, чтобы не допустить новых ограничений из-за распространения коронавируса. Правительство руководствуется тем, что данные паспорта должны помочь предотвратить новую волну COVID-19.