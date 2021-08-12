Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Спасатели и водолазы МЧС не могут работать на глубине более 130 метров, а именно там затонул рухнувший 12 августа в Курильское озеро вертолёт Ми-8. Предположительно в салоне находятся семь пассажиров и один член экипажа. Помочь в поисках попросили военных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

Следите за развитием событий в трансляции: «Вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Камчатке – все новости»

Читайте также: Пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке спасли сотрудники заповедника

«Военные подтвердили направление подводных роботизированных аппаратов, которые могут помочь в поисках обломков и пропавших. Роботы будут обследовать дно Курильского озера в районе авиакатастрофы», — пояснил губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Поисковые работы на месте авиакатастрофы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, восемь пострадавших, которым удалось выжить при крушении вертолёта Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, были спасены благодаря сотрудникам Кроноцкого заповедника. Камчатская краевая больница приняла четырёх пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 12 августа на территории Кроноцкого заповедника. Двое из них находятся в реанимации.