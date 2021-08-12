Якутск, 12 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. На сегодняшний день на территории Якутии продолжают действовать 114 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 1 496 766 га. Об этом 12 августа сообщает ФБУ Авиалесохрана.

14.mchs.gov.ru Борьба с лесными пожарами в Якутии

Уточняется, что по состоянию на 00:00 мск 12 августа в России действовало 183 лесных пожара на площади, пройденной огнем 1 635 785 га, и проводились работы по их ликвидации.

«В том числе 111 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 1 472 914 га (Республика Якутия), <…> 2 пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади, пройденной огнем 22 302 га (Республика Якутия — ПП «Ленские столбы»), <…> 1 пожар на землях иных категорий на площади, пройденной огнем 1550 га (Республика Якутия)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Якутске могут сделать укороченными или вообще выходными рабочие дни, когда в городе наблюдается сильная задымлённость от лесных пожаров.