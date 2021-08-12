Абакан, 12 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Ещё 13 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 августа в республиканском правительстве.

Александр Куликов ИА REGNUM В отделении реанимации

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Жертвами коронавирусной инфекции стали семь женщин (59 лет, 61 год, 65 лет, 67 лет, 72 года, 77 лет, 79 лет) и шестеро мужчин (63 года, 67 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года, 81 год).

С начала 2021 года в Хакасии скончались 459 ковид-пациентов.

Как сообщило ИА REGNUM, с 1 января текущего года в регионе выявлено 14 818 носителей коронавируса.