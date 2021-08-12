Белгород, 12 августа, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Двое мужчин погибли в результате ЧП в селе Крапивное Яковлевского городского округа Белгородской области — там в пруду перевернулась лодка с шестью пассажирами, в числе которых были трое детей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Лодка

По предварительным данным, 11 августа компания отдыхающих на берегу пруда в частном порядке арендовала у местного жителя небольшую лодку. В неё сели двое мужчин, 28-летняя женщина и дети двух, шести и восьми лет. Во время плавания лодка перевернулась. Спастись удалось женщине и детям, мужчины 34 и 38 лет погибли.

По факту ЧП организована доследственная проверка, опрошены очевидцы и владелец лодки.