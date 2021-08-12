Пекин, 12 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Китайская компания Roewe (принадлежит корпорации SAIC) представила изображения двух новых моделей, которые станут конкурентами кроссоверам Haval F7 и F7x. Об этом сообщает CarNewsChina.

CarNewsChina Roewe Whale

Первая модель Roewe — это кросс-купе Whale, что в переводе на русский язык означает «кит». Стоит отметить, что радиаторная решетка новинки своими очертаниями очень сильно напоминает это морское млекопитающее. Кроме того, модель получила двухуровневые фары, а на корме выделяются вертикальные фонари.

Под капотом Whale стоит двигатель с турбонаддувом на 2,0 л мощностью 231 л. с. В качестве трансмиссии идёт восьмиступенчатый преселективный «робот». Модель построена на «тележке», созданной Roewe совместно с компанией Alibaba. Длина кросс-купе составляет 4,7 м.

Вторая новинка — это внедорожник RX5 Max, который на три см короче, чем Whale. Данная модель получила 180-сильный мотор обёмом 1,5, который также сочетается с «роботом» с двумя сцеплениями.

Ранее стало известно, что Haval запатентовал дизайн нового кроссовера X DOG.

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