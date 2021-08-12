Баку, 12 августа, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Армянские военнослужащие обстреляли позиции азербайджанских вооруженных сил, находящихся возле границы. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Флаг Азербайджана

По данным азербайджанского военного ведомства, стрельба велась с 22:20 11 августа до 00:05 12 августа по бакинскому времени (с 21:20 до 23:05 11 августа мск).

«Периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра и снайперских винтовок позиции азербайджанской армии в направлении населённых пунктов Заманлы, Гаравеллер Гядабейского района и Зейилик Кяльбаджарского района», — отметили в минобороны Азербайджана.

Сообщается, что обстрелы были подавлены, потерь с азербайджанской стороны нет.

Стоит отметить, что в минобороны Армении 11 августа сообщили, что ВС Азербайджана обстреливали армянские позиции с 15:30 до 20:00 (14:30 до 19:00 мск).