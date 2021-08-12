Москва, 12 августа, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Москве ночью 12 августа выпало 36 мм осадков, что составляет 47% месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«На базовой метеостанции ВДНХ зафиксировано 36 мм… из них 31 мм — это с 21:00 ч. 11 августа до 06:00 ч. 12 августа!» — написал Тишковец в своем Insragram.

По его словам, на других московских метеостанциях в осадкомеры попало: Балчуг — 34 мм, Теплый Стан — 32 мм, Тушино — 28 мм.

Тишковец уточнил, что в течение дня 12 августа в столице может выпасть еще до 5−7 мм осадков. В этом случае «сегодняшнее 12 августа может стать самым дождливым с 1948 года», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Фобос», температура воздуха в Москве 12 августа прогреется до 23 градусов тепла. Синоптики рассказали, что Московский регион окажется «под влиянием южной циклонической депрессии и связанным с ней атмосферным фронтом, сопровождаемым полями дождевой облачности». В результате воздух прогреется до климатической нормы.

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