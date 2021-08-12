Ижевск, 12 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Удмуртии в отношении 68-летнего жителя Ижевска возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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По версии следствия, днем 1 августа мужчина нашел на улице банковскую карту, принадлежащую 16-летнему студенту одного из техникумов в Ижевске. На карту начислялась стипендия.

С помощью данной карты обладатель находки оплатил покупки в магазине на общую сумму 720 рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. В управлении подчеркнули, что за данное преступление наказание может составить до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14-летний житель Элисты стал фигурантом уголовного дела о краже с банковского счета. Мальчик нашёл на улице банковскую карту, с помощью которой расплатился за продукты питания и другие товары. Сумма хищений превысила 4,5 тыс. рублей.

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