Москва, 28 апреля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Руководство Финляндии лишило регионы своей страны развития из-за закрытия границ с Россией, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Jan Leineberg

По словам спикера Госдумы, экономическое сотрудничество приносило процветание восточным регионам Финляндии, однако Хельсинки, опустив «железный занавес», лишил свою страну возможности развиваться.

«Туристический поток остановился, бизнес закрывается, экономику угробили собственными руками. Муниципалитеты пустеют и начинают исчезать. Например, финский муниципалитет Виролахти, расположенный недалеко от границы с Россией, планируют объединить с городом Хамина в той же провинции из-за ухудшения экономической ситуации после закрытия пропускных пунктов: денег нет даже на уборку улиц», — написал Володин у себя в Telegram-канале.

Он добавил, что Финляндия после закрытия КПП теперь вынуждена просить у Брюсселя 10 млрд евро, чтобы профинансировать приграничные районы.

По словам спикера Госдумы, подобная ситуация является «первым результатом» вступления Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО) и, как следствие, потерей суверенитета.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо попросил у Евросоюза денег, чтобы помочь пограничным с Россией регионам страны. Они якобы пострадали из-за действий Москвы, хотя решение о закрытии российско-финской границы Хельсинки принял в одностороннем порядке.

14 декабря 2023 года Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией. Власти республики объяснили это решение борьбой с якобы большим потоком въезжающих через Россию беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. При этом Хельсинки обвинили в ситуации с нелегальной миграцией российскую сторону.

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Финляндия избегает диалогов с Россией, несмотря на попытки Москвы обсудить с Хельсинки вопрос о пограничных переходах. По словам дипломата, поведение Финляндии в этой ситуации является возвратом к периоду холодной войны.

В феврале власти Финляндии сообщили, что пропускные пункты, скорее всего, останутся закрытыми, а полное открытие восточной границы маловероятно даже в апреле, когда истекает срок последнего решения о закрытии. Спустя месяц СМИ сообщили, что муниципалитет Виролахти, расположенный на границе с Россией, пришёл в упадок. Журналисты заявили о пустых улицах и предупредили, что ему грозит исчезновение. И даже после этого правительство страны 4 апреля приняло решение, что граница Финляндии и России останется закрытой на неопределённый период.