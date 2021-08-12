Улан-Удэ, 12 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Бурятии индекс потребительских цен в июле 2021 года к июню составил 100,5%. Продовольственная инфляция в июне достигла 0,2%, непродовольственная — 0,8%, услуги — 0,7%.Об этом сообщил Бурятстат.

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«В июле из продовольственных товаров существенно подорожали кальмары замороженные — на 8,8%. В группе колбасные изделия подорожали колбасы варёные — на 2,2%, сырокопчёные — на 2,1%, полукопчёные и варено-копчёные — на 1,3%, сосиски сардельки — на 1,2%», — уточнил региональный орган статистики.

Среди прочих продовольственных товаров выросли в цене: ягоды замороженные — на 7,6%, напитки газированные — на 6%, консервы мясные и овощные для детского питания — на 5,9% и 4,7%, йогурт и баранина — на 3,7%, шоколад — на 3,6%, пиво отечественное — на 3,2%, куры охлаждённые и мороженые — на 2,4%.

Отмечается, что за счёт снижения цен на огурцы свежие — на 32,4%, помидоры свежие — на 9,4%, морковь — на 8,4%, апельсины — на 3,5%, чеснок — на 2,7%, виноград — на 2,4%, бананы — на 1,3%, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 0,6%. Также упали в цене яйца куриные — на 12,4%, масло оливковое — на 3,6%, кетчуп — на 2,9%, соки фруктовые — на 2,4%, чай черный байховый — на 2,3%, вермишель — на 1,2%.

В то же время подорожали свёкла столовая — на 13,2%, капуста белокочанная — на 10,2%, картофель — на 8,4%, лук репчатый — на 7,1%, яблоки и сухофрукты — на 2,8%, лимоны — на 1,9%.