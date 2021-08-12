Москва, 12 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Проект градостроительного плана Москвы 15-min triangle вошел в топ-30 международного конкурса городского дизайна «15-минутный город», объявленному архитектурной онлайн-платформой the Charette сообщили в Стройкомплексе.

Ljplus.ru Жилые кварталы

По словам заменачальника отдела архитектурно-градостроительных решений Градплана столицы Никиты Щенина, конкурс направлен на улучшение жизни горожан, чтобы любая необходимая жителю локация была достигнута не более чем за 15 минут — пешком, на велосипеде или общественном транспорте.

Щенин уточнил, что специалисты института Градостроительного планирования города Москвы при разработке концепции 15-минутного города сделали акцент на планировании на уровне района с функциями, необходимыми для жизни и работы в близости от места проживания горожан.

ИА REGNUM ранее сообщало, градостроительным развитием «большой Москвы» будет заниматься новый научно-исследовательский и проектный институт — «НИ и ПИ Градплан города Москвы».

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