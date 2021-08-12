Хабаровск, 12 августа, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где недавно на реке Бурея было сразу несколько волн паводка, обстановка стабилизировалась. Вода продолжает падать. Жители села Усть Ургал и поселка Ургал-1 продолжают приводить в порядок свои дворы, в этом им помогают краевые спасатели и сотрудники МЧС России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе правительства региона.

Наводнение

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Общий ущерб от стихии составил более 295 млн рублей. В районе было подтоплено 89 жилых домов, 124 приусадебных участка и шесть участков внутрипоселковых дорог. Паводковыми водами повреждено десять мостов.

Выплаты пострадавшим жителям подтопленных поселков Верхнебуреинского района будут проводиться поэтапно, по мере поступления документов от муниципалитета. Первый транш в размере 18,2 млн рублей на 253 выплаты правительством края уже перечислен в район. Подписано еще одно постановление на перечисление 6,4 млн рублей для 136 выплат. Более двухсот человек получили помощь.

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Как сообщало ИА REGNUM, волна Амурского паводка движется в направлении Хабаровска. Уровень воды у краевой столице подрос на 15 см за сутки, достигнув 511 см. Но подтоплений при такой отметке в городе нет, а специалисты продолжают готовиться к любым непредвиденным ситуациям.