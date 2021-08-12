Белфаст, Великобритания, 12 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Решение о замене вратаря в матче за Суперкубок УЕФА не было спонтанным. Об этом 12 августа заявил главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель.

Twitter.comPSG Томас Тухель

По его словам, Кепа Аррисабалага является лучшим вратарём клуба с точки зрения отражения пенальти.

«Это не было спонтанным. Аналитики показали мне данные, а затем мы поговорили с игроками, что в играх на выбывание такое может случиться», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Он добавил, что принимал решение исходя из интересов команды.

Напомним, на 119-й минуте матча за Суперкубок УЕФА Аррисабалага заменил основного вратаря «Челси» Эдуарда Менди. В серии пенальти испанский вратарь отбил два удара, благодаря чему лондонский клуб обыграл «Вильярреал».