Каир, 12 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 10 августа направил ответную телеграмму лидеру КНДР Ким Чн Ыну. Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел Северной Кореи.

Kremlin.ru Абдель Фаттах Ас-Сиси

В письме глава Египта высоко оценил дружественные отношения между странами, выразил готовность расширять и развивать двусторонние отношения в различных областях, пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу КНДР — непрерывного процветания, прогресса и развития.

Напомним, что в июле председатель КНДР направил поздравительную телеграмму президенту Египта по случаю Годовщины Июльской революции, которая празднуется 23 июля.