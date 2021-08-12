Ставрополь, 12 августа, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Учебные заведения Ставропольского края начнут новый учебный год в очном формате. Этому будет способствовать вакцинация большой части педагогов. Об этом сообщил 11 августа губернатор края Владимир Владимиров по итогам координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Школа

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«Не за горами и новый учебный год. Его мы планируем начать очно. Тем более, что педагогические коллективы активно вакцинируются. Почти 60% учителей и работников учебных учреждений уже привились от коронавирусной инфекции», — написал глава Ставрополья на своей странице в Instagram.

По его словам, до начала учебного года должны пройти вакцинацию еще около 9,5 тыс. преподавателей.

Всего в Ставропольском крае к 12 августа привиты от коронавируса первым компонентом вакцины около 594 тыс. жителей. Полностью завершили иммунизацию более 491 тыс. человек.