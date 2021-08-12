Челябинск, 12 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. В Челябинской области выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за три года снизились на 108.3 тыс. тонн. Об этом заявили журналистам в региональном минэкологии.

Выброс в атмосферу

По сравнению с 2017 годом в 2020-м объёмы выбросов упали на 17.7%. Это снижение было достигнуто за счёт рекультивации свалки в Челябинске и модернизации производственных мощностей, отмечают в ведомстве.

В основном снижения удалось добиться благодаря модернизации предприятий. Власти региона намерены продолжать борьбу за снижение объёмов выбросов.