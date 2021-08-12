Петропавловск-Камчатский, 12 августа, 2021, 09:26 — ИА Регнум. Восемь пострадавших, которым удалось выжить при падении вертолёта Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке, были спасены благодаря сотрудникам Кроноцкого заповедника. Подробности спасения рассказал участковый государственный инспектор ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» Евгений Денгес.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

Следите за развитием событий в трансляции: «Вертолёт Ми-8 потерпел крушение на Камчатке — все новости»

Читайте также: Двое пострадавших при крушении Ми-8 на Камчатке находятся в реанимации

Утром в момент авиакатастрофы на озере был туман, видимость не превышала 100 метров. Сотрудники заповедника услышали, как вертолёт пролетел над Курильским и начал поворачивать в сторону кордона. Затем раздался громкий хлопок.

«Мы тут же спустили на воду 2 катера и за 3−4 минуты добрались до места крушения, которое определили по волне. На поверхности воды было 8 человек, которых сразу подняли на борт и отвезли на кордон», — рассказал Евгений Денгес.

Сотрудники заповедника несколько раз обследовали побережье озера в поисках остальных пострадавших, но никого не обнаружили.

Спасённые рассказали, что вертолёт тонул носом вниз, после удара о воду открылись задние створки судна. Им пришлось выплывать с глубины 8−9 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатская краевая больница приняла четырёх пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 12 августа на территории Кроноцкого заповедника. Двое из них находятся в реанимации.

Всего на борту было 13 пассажиров и три члена экипажа. Спасти удалось пока только восемь.