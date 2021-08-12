Астана, 12 августа, 2021, 09:27 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 7747 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщает минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 664 524.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 7208.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 30 769 человек находится в стационарах, из которых 1849 в тяжелом состоянии и 215 подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 7657 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.