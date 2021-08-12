Москва, 12 августа, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Наиболее крупным импортером российской оборонной продукции в период с января по июнь текущего года оказалась Чехия, которая внесена в список недружественных России стран. Об этом 12 августа сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР Оружие

Уточняется, что издание изучило таможенную статистику по секретному коду SS, SSSS и т. д. (в зависимости от уровня товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)).

Также отмечается, что за январь-июнь 2021 г. российской стороной было поставлено на мировой рынок самолетов, оружия, боеприпасов и другой скрытой в таможенной статистике оборонной продукции на $4,6 млрд, что стало ростом на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($3,6 млрд).

При этом уточняется, что общий засекреченный экспорт российских товаров за первое полугодие 2021 года составил $27 млрд, что есть рост в сравнении с периодом годом ранее на 61%.

«Крупнейшими странами-получателями российского оборонного экспорта в этом году оказались Чехия ($683 млн), Алжир ($603 млн) и Китай ($488 млн). У Чехии был самый значительный рост экспорта — почти в 6 раз», — говорится в материале издания.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа стало известно, что в августе 2021 года ставки по депозитам в крупных российских банках начали расти и вернулись к уровню до пандемии коронавируса.