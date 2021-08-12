Чебоксары, 12 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Чувашии власти не исключают введение дополнительных ограничений в ряде муниципальных образований связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вопрос об усилении мер безопасности планируют поднять на заседании оперативного штаба, который состоится 13 августа. Власти ссылаются на напряжённую обстановку, но подчёркивая, что она остаётся контролируемой.

«Оперативный штаб […] может принять решение по введению ограничительных мер в отдельных муниципальных образованиях республики с учётом ситуации по заболеваемости и темпам вакцинации, складывающимся на местах», — поясняет глава Чувашии Олег Николаев.

Речь идёт, прежде всего, об Алатыре, Алатырском и Порецком районе, где на фоне роста числа заболевших COVID-19 и высокой смертности остаются низкими темпы вакцинации. В частности, уровень смертности от ковида в Чувашии составляет 138,5 на 100 тыс. населения, в то время как в Алатыре — 297,1, в Алатырском районе — 293,2, в Порецком районе — 195,8.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 30 129 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 27 426 человек, умерли 1816 пациентов с коронавирусом.