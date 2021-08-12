В трёх муниципалитетах Чувашии могут ужесточить ограничительные меры
Чебоксары, 12 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Чувашии власти не исключают введение дополнительных ограничений в ряде муниципальных образований связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.
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Вопрос об усилении мер безопасности планируют поднять на заседании оперативного штаба, который состоится 13 августа. Власти ссылаются на напряжённую обстановку, но подчёркивая, что она остаётся контролируемой.
Речь идёт, прежде всего, об Алатыре, Алатырском и Порецком районе, где на фоне роста числа заболевших COVID-19 и высокой смертности остаются низкими темпы вакцинации. В частности, уровень смертности от ковида в Чувашии составляет 138,5 на 100 тыс. населения, в то время как в Алатыре — 297,1, в Алатырском районе — 293,2, в Порецком районе — 195,8.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 30 129 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 27 426 человек, умерли 1816 пациентов с коронавирусом.