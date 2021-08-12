Уфа, 12 августа, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Житель Татарии погиб в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что вечером 11 августа в Дюртюлинском районе на 19 км автотрассы Груздевка-Дюртюли автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находился 34-летний житель Татарии, съехал в кювет и опрокинулся.

Отмечается, что водитель получил не совместимые с жизнью травмы.

«Известно, что мужчина водительских прав не имел», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.