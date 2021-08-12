Пекин, 12 августа, 2021, 09:22 — ИА Регнум. Решения, вынесенные судом в Китае, по делам двух граждан Канады о торговле наркотиками и совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности, останутся в силе. Китайские власти не намерены отказываться от принятого решения. Об этом сообщили 12 августа в министерстве иностранных дел КНР.

Суд

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В ведомстве подчеркнули, что суд в Китае на законных основаниях вынес вердикт и учёл все факты, свидетельствующие о совершении преступлений канадскими гражданами.

В заявлении отмечено, что Китай выражает решительный протест канадской стороне, которая «при поддержке отдельных стран пренебрегает фактами и искажает их», и требует уважения к судебной инстанции и суверенитету Китая.

«Китай — правовое государство, и наши органы юстиции будут строго наказывать за правонарушения вне зависимости от гражданства преступников», — подчеркнули в МИД КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях суд в Китае оставил в силе приговор гражданину Канады Роберту Ллойду Шелленбергу, приговорённому к смертной казни за контрабанду наркотиков, поскольку улик против него было «достаточно». Вначале Шелленберг был приговорён к 15 годам лишения свободы, но в 2019 году апелляционный суд повторно провёл разбирательство и вынес решение о смертной казни.

Посол Канады в Китае Доминик Бартон осудил суд, заявив, что решение вынесено «не случайно», ведь в Канаде продолжается борьба за экстрадицию высокопоставленного руководителя китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая в настоящее время находится под стражей в Канаде по ордеру США.