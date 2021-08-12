Ереван, 12 августа, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Подразделения ВС Азербайджана 11 августа обстреляли армянские позиции недалеко от села Ерасх (Араратская область), находящегося у границы, недалеко от азербайджанского города Нахичевань. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

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«С 15:30 до 20:00 (14:30 до 19:00 мск) азербайджанские ВС в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций на ерасхском участке армяно-азербайджанской границы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что армянские военнослужащие подавили обстрелы, ситуация нормализовалась, потерь у армянской стороны нет.

Стоит отметить, что 11 августа Баку обвинил Ереван в нарушении трёхстороннего соглашения от 10 ноября между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. По сообщению минобороны Азербайджана, на азербайджанскую территорию, где находятся российские миротворцы, якобы перебрасываются армянские воинские подразделения.