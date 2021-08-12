Работающих на Сахалине иностранцев привьют от коронавируса бесплатно
Южно-Сахалинск, 12 августа, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Минздрав Сахалинской области принял решение о бесплатной вакцинации иностранцев, которые работают в регионе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Такой ход был сделан для скорейшего достижения коллективного иммунитета, пояснили в правительстве области.
В основном иностранные граждане работают в торговле, на стройках и в транспортных компаниях.
Иностранцев прививают вакциной «Спутник Лайт». Платная вакцинация началась в июле — иммунизацию прошли 1400 человек. По заверению специалистов, вакцина есть в достаточном количестве.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге выделено 41,4 тыс. доз вакцины «Спутник лайт» для вакцинации на платной основе иностранных жителей города от коронавирусной инфекции.