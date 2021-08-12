Ижевск, 12 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 12 августа прививку от коронавируса сделали 316 462 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Gov-murman.ru Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 235 946 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 897 жителей республики. 2947 человек получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 августа в Удмуртии провели 1 455 311 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6012 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 4464 исследования.

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