Уфа, 12 августа, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Сотовую связь намерены провести в отдалённые и малочисленные населённые пункты Хайбуллинского района Башкирии. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба главы региона.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Вышка сотовой связи

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на встрече главы республики Радия Хабирова с республиканскими представителями крупнейших операторов сотовой связи.

Ранее жители Хайбуллинского района подняли вопрос обеспечения сотовой связью в ходе рабочей поездки в район главы республики.

Сообщается, что в настоящее время 98% жителей Башкирии обеспечены сотовой связью. В Хайбуллинском районе этот показатель составляет 92%. В прошлом году операторы провели сотовую связь в пять населённых пунктов этого района, нужно провести связь ещё в 15 деревень и сёл. При этом семь населенных пунктов, расположенных на территории Акъюловского и Абишевского сельсоветов (в них проживают порядка двух тысяч жителей), постоянно попадают в зону неблагоприятной пожарной обстановки.

Отмечается, что министр цифрового развития государственного управления республики Геннадий Разумикин предложил установить в населённых пунктах малые базовые станции небольшого радиуса действия — около 150 м («фемтосоты»). В будущем эти деревни и сёла будут обеспечены широкой зоной покрытия сотовой связи в рамках реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства, которая стартует в Башкирии в 2022 году и охватит около 400 отдалённых сел и деревень.

Хабиров поручил чиновникам быстро проработать сроки и механизмы финансирования данного проекта.

«Населённые пункты Хайбуллинского района образуют южный форпост республики на границе с Оренбургской областью. Безопасность их жителей особенно важна в период природных пожаров, которые зачастую приходят со стороны соседнего региона. Мы обязательно должны провести туда сотовую связь», — приводит пресс-служба слова Хабирова.