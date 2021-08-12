Екатеринбург, 12 августа, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Екатеринбурге произошло массовое ДТП, в котором пострадали девушка-подросток и её сестра. Об этом сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Вечером 11 августа водитель автомобиля Suzuki, перевозивший двух дочерей, выехал на красный свет на перекрёсток и врезался в иномарку Toyota. От удара Suzuki перевернуло на крышу и отбросило на стоящий на встречной полосе автомобиль Mitsubishi.

Девушек госпитализировали. У младшей сестры выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, у старшей — то же самое, а также закрытый перелом скулы.

Водитель заявил, что почувствовал себя плохо и не заметил запрещающего сигнала светофора. 49-летний мужчина имеет 22-летний водительский стаж, ранее за нарушением ПДД замечен не был. Освидетельствование не выявило алкогольного опьянения, однако ярко выраженные клинические признаки опьянения у водителя были. Гражданин направлен на обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Урале вынесли приговор водителю, сбившего пенсионерок и скрывшегося с места инцидента. Позже женщины скончались в больнице.