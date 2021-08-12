Варшава, , 09:16 — REGNUM 11 августа Сейм Польши принял поправки к закону о СМИ. За них проголосовали 228 депутатов, против — 216. Процедура состоялась после длительных дебатов — оппозиция выступила резко против поправок. Об этом сообщает Polskie Radio.

Сейм Польши (сс) Kancelaria Sejmu. Łukasz Błasikiewicz

Новые положения, предложенные депутатами правящей партии «Право и справедливость», позволяют выдавать разрешения на вещание в стране только тем СМИ, которые базируются в Европейском союзе, а также не зависят от лиц, учреждений или иностранных компаний, расположенных за пределами этого пространства.

Оппозиция резко критикует законопроект, называя его неконституционным. По мнению депутатов Сейма от оппозиционных партий, данными поправками правящая коалиция пытается «атаковать» независимые СМИ и свободу слова в Польше.

Теперь поправки в закон о СМИ, принятые в Сейме, отправятся на голосование в Сенат. В случае, если они получат большинство голосов и там, они после подписания президента Анджея Дуды примут силу закона.