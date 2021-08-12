Ижевск, 12 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 11 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также 11 летальных случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались женщины в возрасте 55, 58 и 84 лет, а также мужчины в возрасте 53, 61, 64, 66, 87 и 88 лет и двое 65-летних мужчин. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 1322 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 августа в регионе выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 211 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 42 378 случаев. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6445 жителей.

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