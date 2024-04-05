Владикавказ, 12 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. В Северной Осетии откроется еще один госпиталь для лечения пациентов с COVID-19. Он создан на базе государственной медицинской академии Минздрава России, сообщили 12 августа в пресс-службе ведомства.

(сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency Госпиталь

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

Поручение об открытии ковидного госпиталя отдал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в целях поддержки региональной системы здравоохранения во время пандемии коронавируса.

Новое медицинское подразделение оснащено всем необходимым для оказания помощи пациентам с COVID-19, в том числе предусмотрено оборудование для подачи кислорода больным, находящимся в тяжелом состоянии.

В настоящее время в Северной Осетии оказывают помощь больным шесть ковидных госпиталей. В них, по данным минздрава региона на 11 августа, проходят лечение 1029 человек, в том числе 449 — с подтвержденным диагнозом COVID-19.