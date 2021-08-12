Ижевск, 12 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 12 августа выявили 212 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 211 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 42 378 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 23 ребенка в возрасте до 14 лет и 38 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 124 человека, всего в республике выздоровели с начала пандемии 34 611 человек. Скончались 1322 человека. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 11 летальных случаев, накануне скончались также 11 жителей региона.

Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 6445 жителей. Из числа получающих лечение 5451 житель республики находится в удовлетворительном состоянии, 1261 человек — в состоянии средней степени тяжести, 293 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 11 августа прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 315 565 человек. Второй компонент препарата получили 232 999 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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