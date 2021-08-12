Сертолово, Ленинградская область, 12 августа, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Двух братьев, сбежавших из здания мирового суда в Выборгском районе Ленинградской области после оглашения приговора, поймали. Об этом 12 августа сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Осужденный Михаил Васильевич Мигутин

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 9 августа из здания мирового суда №25 Выборга сбежали два брата, как только услышали приговоры за умышленное причинение легкого вреда здоровью, угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Осужденный Николай Васильевич Мигутин

Беглецов зовут Михаил Васильевич Мигутин 1986 года рождения и Николай Васильевич Мигутин 1981 года рождения. Были приговорены к одному и 2,5 года колонии строгого режима за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством. Как выяснилось, оба смогли добраться до Всеволожского района Ленобласти и поселиться в съемной кратере в микрорайоне Черная Речка города Сертолово.

«В настоящее время они находятся в отделе полиции», — утончила Волк.