Белград, 12 августа, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, страны Евросоюза могут вычеркнуть Сербию из «зеленного списка» стран, чьим гражданам разрешен въезд на территорию стран ЕС без ПЦР-тестов. Об этом 11 августа заявила министр торговли, туризма и телекоммуникаций Татьяна Матич.

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По словам Матич, то, что Кипр уже переместил Сербию из «зеленного» на «оранжевый список» не значит, что сербские граждане не имеют право путешествовать в эту страну, а лишь то, что для въезда в Кипр понадобится ПЦР-тест, сделан максимум за 72 часа до момента пересечения границы или справка о пройденной вакцинации.

«Так скорее всего будут вести себя и другие страны ЕС», — заявила Матич агентству «Танюг».

Напомним, что в Сербии 11 августа было фиксировано более 900 новых случаев заражения коронавирусом.