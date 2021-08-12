Барнаул, 12 августа, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 12 августа 2021 года от коронавируса привились 540 402 человека (+ 7062 за минувшие сутки). Такие данные приводит оперштаб.

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Из них 117 042 жителя региона получили первую прививку (+ 2650 за минувшие сутки), и 422 820 человек (+ 4412 за минувшие сутки) полностью привиты.

Также известно, что по настоящее время Алтайский край получил уже 637 903 комплекта вакцины (+23 402 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 540 человек прошли повторную вакцинацию (0 за последние сутки).

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