Кишинёв, , 09:13 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду выразила готовность способствовать укреплению диалога между Москвой и Кишиневом. Об этом она написала на своей странице в Facebook после встречи с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.

Майя Санду Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, в ходе общения с Козаком сторонам удалось подтвердить настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах граждан Молдавии и России.

«У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску на встрече с представителями иностранных посольств в Кишинёве заявил, что главным приоритетом нового правительства Молдавии будет интеграция страны в Евросоюз.

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