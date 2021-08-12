Лондон, 12 августа, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Страны, в которых на содержание личных автомобилей тратится больше всего средств, назвали эксперты британского портала Scrap Car Comparcion.

Pictures of Money Деньги за автомобиль

Результаты исследования представлены в виде доли от среднегодового заработка, которая уходит на содержание личной машины. При этом учитывались данные о стоимости новых авто, расходы на страхование, обслуживание, топливо, а также информация об уровне доходов жителей 40 стран мира. Эксперты проводили расчеты на примере владения Volkswagen Golf и Toyota Corolla.

Так, было выявлено, что Турция с показателем 652,3% занимает первое место по стоимости содержания личного авто. Там на это уходит порядка шести среднегодовых зарплат. Следом идут: Аргентина, Колумбия, Уругвай и Бразилия.

России в этом рейтинге оказалась на восьмом месте после Украины и Гватемалы. На содержание машины автовладельцы в России в среднем тратят почти три среднегодовые зарплаты.

Меньше всего на содержание автомобилей уходит у жителей Австралии, США и Дании.

Напомним, в первом полугодии 2021 года продажи новых премиальных автомобилей в России выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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