Пермь, 12 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Пермском крае в июле на 1,02% подорожали непродовольственные товары, сообщает Пермьстат.

ИА REGNUM Школьные рюкзаки

Заметно активизировались цены на товары для школьников. Например, школьные тетради, альбомы для рисования, учебники и учебные пособия, рюкзаки выросли в цене на 0,62,3%. Рост цен на наблюдаемые школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары составил 3,1−6%. Отдельные виды школьной одежды подорожали на 0,8−9,5%.

Среди непродовольственных товаров в пределах 0,6−8,2% увеличилась стоимость парфюмерии и косметики, электротоваров и бытовых приборов, а также смартфонов, жидких моющих средств, стиральных порошков, сигарет, бинтов, бумажнобеловых товаров.

Цены на новые легковые автомобили иностранных марок выросли на 1,7%, отечественных — на 2,3%. Автомобильный бензин подорожал в среднем на 0,4%.

Цены на услуги в регионе поднялись на 0,21%. В частности, тарифы на коммунальные услуги в июле подорожали 2−8%. На 2,8−6,8% увеличилась стоимость проезда в купейных вагонах поездов дальнего следования. Также в пределах 3% подорожали мойка легкового автомобиля, услуги санаториев, клинический осмотр животных.