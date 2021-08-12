12 августа 2021 | Время чтения 6 мин

На старте избирательной кампании в Чувашии заговорили о рекордах и новом политическом тренде.

Наталия Николаева, , 10:15 — REGNUM В Чувашии началась агитационная кампания на парламентских выборах, которая 21 августа охватит и прессу. В региональном избиркоме, говоря о выборах в Госсовет, заявляют о двух рекордах и политическом тренде, а отдельные пользователи соцсетей зацепились за первое выявленное серьёзное нарушение, предлагая «с двух раз угадать», в пользу какой партии была предпринята данная попытка. И намекая на политическую ситуацию в республике.

Голосование Иван Шилов © ИА REGNUM

Места в бюллетенях

Пресс-конференция состоялась сразу после завершения процедуры жеребьёвки по размещению наименований избирательных объединений в избирательных бюллетенях. Речь идёт о выборах в госсовет Чувашии по партийным спискам (единому округу). Александр Цветков, комментируя итоги, сказал, что «на первом месте достаточно неожиданно» оказалась партия «Гражданская платформа», которой достался «благополучный номер». На втором месте — КПРФ, что для «них это в принципе неплохо».

Председатель избиркома уверен, что «Гражданская платформа» «точно не ожидала, что займёт первое место в бюллетене»:

«По статистике, тот, кто стоит первым в бюллетене, имеет определённое преимущество: избиратель, приходя на участок, в первую очередь читает первую строку и дальше уже по диагонали».

Подробнее: Глава ЦИК Чувашии прокомментировал итоги жеребьёвки за места в бюллетенях

Жеребьёвка в ЦИК Чувашии Cap.ru

Итоги жеребьёвки:

1. «Гражданская Платформа»;

2. КПРФ;

3. «Новые люди»;

4. Партия пенсионеров;

5. «Зелёные»;

6. ЛДПР;

7. «Родина»;

8. «Единая Россия»;

9. «Справедливая Россия — За правду»;

10. «Коммунисты России».

Кандидаты и «грязные» технологии

На выборах в Госсовет Чувашии по единому округу зарегистрировали 472 кандидата от десяти партий. В 22 одномандатных округах первоначально заявились 142 претендента, из них зарегистрированы 107. В избиркоме отмечают, что в каждом одномандатном округе — от четырёх до пяти кандидатов, из них четыре претендента представляют парламентские партии.

Председатель регионального избиркома отмечает, что «прямо как под копирку все округа получились», полагая, что это «определённая тенденция и особенность этих выборов».

Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков Chuvash.izbirkom.ru

«Особенность в том, что все они представляют политические партии, причём подавляющее большинство — четыре парламентские партии. Ни один самовыдвиженец не смог дойти до избирательного бюллетеня, то есть оказаться зарегистрированным. На мой взгляд, это один из трендов современной политической системы, то есть эпоха героев-одиночек на парламентских выборах уходит и основные игроки у нас все-таки политические партии. И поэтому даже те кандидаты, которые при других раскладах, возможно, участвовали в качестве самовыдвиженцев, тяготеют именно к политическим партиям даже в том случае, если приходится собирать подписи», — сказал Александр Цветков.

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Он также обратил внимание на два рекордных показателя на выборах в Госсовет Чувашии. Это касается количества партий (десять), чего «не было в истории» выборов в региональный парламент, и высоконкурентного «конкурса» — рекордного числа кандидатов на один мандат. По простым подсчётам, на один мандат претендуют более 13 кандидатов.

«Это тоже рекордные цифры. Понятно, что в основном они все идут по единому округу, и шансы получить мандат у многих минимальные, но тем не менее сам факт, что более 13 человек на место — такого конкурса на выборах в Госсовет ещё не было», — заявил глава ведомства.

Игорь Михайлов, говоря о кандидатах-двойниках, которые последние годы появляются в каждую парламентскую кампанию, в этом году отсутствуют:

«В этом году «случайные» совпадения тоже были». По Новочебоксарску — три Семеновых, двое Петровых, двое Поповых. К моменту регистрации где-то сами однофамильцы отказались, где-то партии отзывали своих кандидатов. В итоге по всем округам нет совпадений по фамилиям кандидатов».

Заместитель председателя ЦИК Чувашии Игорь Михайлов Chuvash.izbirkom.ru

Зампредседателя ЦИК Чувашии сделал вывод, что «общими усилиями в этом году удалось уйти от этих «грязных» технологий».

Финансирование кампаний

Игорь Михайлов привёл данные по избирательным фондам, на основе которых можно сделать вывод, что «кандидаты активно ведут избирательную кампанию». И «определились лидеры по уровню финансирования избирательной кампании».

По словам замглавы чувашского избиркома, на 10 августа по Чебоксарскому одномандатному округу лидером среди кандидатов является Алла Салаева («Единая Россия») с 26 млн рублей, из них свыше 3 млн рублей уже потрачено на избирательную кампанию. Среди кандидатов по Канашскому округу наибольший фонд — у Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»): из поступивших 9 млн рублей израсходовано порядка 3 млн рублей.

Что касается партий, то чувашское отделение «Единой России» пополнило свой избирательный фонд на максимальную сумму — на 25 млн рублей, потратив из них свыше 2 млн рублей. Далее по объёму поступивших средств идут отделения КПРФ и «Справедливой России», в фонды которых перечислено соответственно 3 млн рублей и 2 млн рублей.

Что касается выборов в Госсовет Чувашии, то в настоящее время по объёму средств лидирует «Единая Россия»: из 42 млн рублей полученных средств уже израсходовано 10 млн рублей. На втором месте — ЛДПР, получившая 5 млн рублей и потратившая 1,8 млн рублей. Топ-3 замыкает «Справедливая Россия — За правду» с избирательным фондом в сумме 2,3 млн рублей, из них 2 млн рублей израсходовано.

На заседании ЦИК Чувашии Cap.ru

Игорь Михайлов добавил, что цифры постоянно меняются, избирательные фонды пополняются, оттуда оплачиваются работы и услуги по предвыборной агитации. К примеру, сейчас средства направляются на изготовление листовок и брошюр, аренду баннеров.

Первое административное дело

Говоря о проверке подписных листов, Игорь Михайлов сообщил, что один из членов комиссии с правом решающего голоса собирал подписи за кандидатов и за партию. По его словам, данный член избирательной комиссии «работает в Московском районе, житель города Чебоксары». Все собранные подписи (а их около десятка) признали недействительными.

Подробнее: ЦИК Чувашии уличил члена избиркома в сборе подписей

По данному факту составлен административный протокол, при этом санкция за данное нарушение предусматривает штраф до 2 тыс. рублей. Но в избиркоме напомнили, как в Чувашии на выборах в 2016 году около десяти членов избирательных комиссий, уличённых в сборе подписей за кандидатов в депутатов, позже сложили полномочия. И не исключается, что та же участь будет постигать и других нарушителей.

Логотип ЦИК Чувашии Cap.ru

Реакция соцсетей

В соцсетях пользователей заинтересовала информация о нарушении со стороны члена избирательной комиссии, заподозренного ЦИК Чувашии в сборе подписей. Критично настроенные комментаторы заявляют, что «остальных членов не поймали».

«Лишнее подтверждение тому, что члены избиркома заинтересованы? Финансово?» — ставит вопросы «Гильотин».

"Вы что! Исключительно из принципиальных соображений и веры в светлое будущее», — отвечает Колян2121.

«А можно я угадаю с первого раза, за какую партию этот член подписи собирал?» — делает ставки пользователь по имени «Морская».

"В нашей республике с двух раз, с одного можно не угадать», — охлаждает пыл xamar, намекая, что глава региона Олег Николаев представляет «Справделивую Россию».

«Не смешите мои тапочки. Когда-нибудь были честные выборы?» — пишет el.