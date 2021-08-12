Абакан, 12 августа, 2021, 09:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 173 человек, выздоровели 566 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 августа в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 14 818 случаев COVID-19, выздоровели 14 835 человек.

На сегодняшний день в регионе амбулаторное лечение проходят 5952 человека. В стационарах находятся 1025 пациентов, в том числе 34 — на ИВЛ.